« On n’a pas affaire à une insécurité classique (…) en face, les mecs viennent avec des Aka 47»

Second volet de notre série sur la recrudescence des braquages de sites miniers légaux. Entretien avec Robin Jalic directeur des sociétés SAS Trajan et SAS Gaia. Trajan est détenteur du titre minier de un km² permettant d’exploiter l’or alluvionnaire crique Nelson et Gaia a un contrat de prestation avec cette société pour en assurer l’exploitation. Entretien à bâtons rompus sur la difficulté à sécuriser un site minier, sur la présence fluctuante d’orpailleurs illégaux à proximité et sur la fin du silence des opérateurs sur la question des braquages. Guyaweb : Dans un reportage réalisé sur votre site par Radio Peyi,…