Notre-Dame est sauvée

Un violent incendie a partiellement détruit la cathédrale parisienne la nuit dernière.

Le feu d’origine vraisemblablement accidentelle qui s’est déclenché à Notre-Dame de Paris lundi 15 mars en début de soirée a finalement été maîtrisé par les pompiers ce mardi matin après douze heures de lutte.

Si la structure de la cathédrale a pu être « sauvée et préservée dans sa globalité » selon les pompiers de Paris, les dégâts sont importants avec notamment l’effondrement de la flèche qui culminait à 96 mètres et la destruction de la quasi-totalité de la toiture de la nef et du transept.

Après une analyse approfondie de l’état de cet édifice religieux vieux de 850 ans débutera un gigantesque chantier de reconstruction qui pourrait durer de longues années selon les premières estimations des architectes et des experts.

L’incendie de Notre-Dame de Paris a eu un impact considérable à travers le monde et a suscité une profonde émotion qui s’est traduite notamment par un afflux massif de promesses de dons en vue de sa reconstruction, les montants annoncés s’élevant déjà à plusieurs centaines de millions d’euros.

Un « don de 200 millions d’euros » pour LVMH & Pinault, « 100 millions d’euros pour la famille Arnault »

C’est donc la coquette somme de 300 millions d’euros apportée par ces deux grands groupes qui sera dédiée à la reconstruction de Notre-Dame dont le coût pourrait atteindre 1 milliard d’euros selon L’obs. Toutefois il ne faut pas s’y méprendre car ces fortunés pourraient défiscaliser de l’impôt sur la fortune à hauteur de 75 millions d’euros pour Arnault propriétaire du média Le Point et 150 millions d’euros pour LVMH groupe de luxe et propriétaire du « Parisien – Aujourd’hui en France ». Une sacrée opération financière qui pourrait se faire au nom de la reconstruction du patrimoine français…

Pour l’heure 797 065€ ont été récoltés par la fondation du patrimoine.