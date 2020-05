Une patiente de Saint-Georges positive au Covid-19 accouche à l’hôpital de Cayenne, 10 femmes de la commune attendues, le personnel veut des clarifications

Une patiente de Saint-Georges de l’Oyapock, testée positive au Covid-19 a accouché jeudi à l’hôpital de Cayenne, une dizaine de femmes enceintes de cette commune guyanaise à la frontière du Brésil, doivent rejoindre l’établissement hospitalier entre le vendredi 15 mai et la semaine qui s’ouvre. Saint-Georges de l’Oyapock était, de loin, samedi, la commune la plus touchée par l’infection au Covid-19 en Guyane avec 64 cas confirmés (pour 4220 habitants environ) sur les 189 de l’ensemble du territoire. L’encadrement du service pôle femme-enfant à l’hôpital a donné des consignes suite à cet accouchement, plusieurs sages-femmes souhaitent des clarifications et estimaient ce…

