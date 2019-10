Trois mois d’exclusion pour le directeur de la prison de Rémire, déplacement d’office pour son adjoint mais un référé a déjà suspendu la mutation-sanction à Nanterre du directeur adjoint !

La double information – de taille- est révélée par Guyaweb : le directeur de la prison de Rémire Henri-Michel Pène et son adjoint Jean-Christophe Lagrange ont été sanctionnés : exclusion de fonctions de trois mois pour le premier nommé, déplacement et mutation d’office du second qui a déjà obtenu, pour sa part, suite à un référé, la suspension de son déplacement-sanction selon une décision de la justice administrative rendue le mercredi 4 septembre en Ile de France et que Guyaweb s’est procurée. Eclairage. «Une double sanction à la tête d’une prison c’est extrêmement rare, c’est peut-être du jamais vu en…

