Six hommes morts du Covid-19 en 15 jours depuis le début de l’année en Guyane, 80 personnes décédées au moins depuis le début de la pandémie

Six personnes atteintes par le Covid-19, sont décédées entre le 2 et le 17 janvier en Guyane. Il s’agit de six hommes. Quatre de ces décès ont eu lieu à l’hôpital de Cayenne, un seul, le dernier, aura été déploré à l’hôpital de Saint-Laurent du Maroni (c’était ce week-end), enfin, un décès concerne un habitant du village amérindien de Sainte-Rose de Lima (Matoury) qui a perdu la vie à son domicile ce mois-ci a révélé samedi Guyaweb (voir cet article). Explications. Deux hommes atteints du Covid-19 sont décédés ces derniers jours en Guyane : «samedi, un homme de 80 ans…