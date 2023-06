Projet de villa à Bourda : Didier Magnan à nouveau débouté par la justice

L’homme d’affaires, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Guyane, vient de perdre en appel contre deux riverains et l’association Maïouri Nature Guyane pour son projet controversé de résidence de luxe à l’anse Bourda à Cayenne. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le 25 mai l’invalidation du permis de construire prononcée par le tribunal administratif de Guyane en mars 2021. Huit ans de procédures, quatre recours en justice, une affaire bien suivie et documentée sur Guyaweb : le contentieux juridique atour du projet de construction d’une résidence de luxe du promoteur Didier Magnan à l’anse…