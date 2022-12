On a oublié les journalistes dans les tribunaux de Guyane

Il n’y a plus d’endroit avec table(s) dédiés aux journalistes dans les tribunaux de Guyane. Pour la prise de notes, ce n’est pas très pratique. Explications. C’est un constat. Les salles d’audiences du tribunal et de la Cour d’appel ont subi un lifting. Sans compter les grandes tables pour les magistrats et greffiers, on distingue aussi des tables au premier rang de la salle d’audience pour les avocats. Mais plus rien pour les journalistes. Depuis de longs mois. Pas de quoi poser son ordinateur portable qui reste sur les genoux. Même difficulté pour une prise de note. Et de néanmois…