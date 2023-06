Marie-Laure Phinera Horth gagne encore du temps : son dossier est renvoyé à l’instruction pour parfaire la motivation

On pourrait penser que la sénatrice guyanaise joue la montre dans ce dossier. Tout le monde était là ce matin au tribunal du Larivot pour être jugé. Mais aujourd’hui c’est pour une motivation à revoir que le dossier est renvoyé devant le juge d’instruction. On pourrait croire que ce n’est pas un procès important : une sénatrice guyanaise, deux ex-directeur du Char, un ancien responsable des ressources humaines de l’hôpital, tous trois grisonnant. Pourtant à l’audience ce matin hormis, deux journalistes de Guyaweb, Guillaume Reuge et Frédéric Farine (l’auteur de l’article) pas de journalistes de Guyane la 1ère télé et…