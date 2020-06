Les cérémonies religieuses sont-elles dangereuses pour la santé ? Moins que les marchés et les files d’attente à La Poste, selon l’évêque

Les cérémonies religieuses ont repris en Guyane, alors que, selon nos informations, le préfet envisageait hier de les restreindre au regard de l’épidémie de Covid-19 en Guyane, en zone orange comme l’île de France et Mayotte. La Guyane a dépassé le demi-millier de cas positifs ce mardi. Le point sur la reprise des cérémonies de l’Eglise catholique avec Monseigneur Emmanuel Lafont, éveque de Cayenne. Lundi 18 mai dernier, le Conseil d’Etat, saisi entre autres par Civitas, avait considéré que l’interdiction générale et absolue de tout rassemblement dans les églises, les temples, les synagogues et les mosquées, si elle pouvait être…