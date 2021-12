L’affaire de corruption à la préfecture une nouvelle fois reportée, cette fois en raison d’une mutation

Toujours pas d’affaire préfecture au programme des audiences. Les 19, 20 et 21 janvier, Carole Daux qui devait s’en occuper est mutée à la Cour d’appel d’Aix en Provence. Les avocats de l’affaire ont reçu cet email mardi 14 décembre : « L’affaire concernant vos clients, Bertrand Moukin, Marcel Flechel, Christine Paris épouse Huguenin, Pamela Cinna, Bertrand Guirand, Ronald Foin, Minette Antoine et Agostinho Nitho Undi avait été fixée les 19, 20 et 21 janvier 2022. Toutefois, ce dossier ne pourra pas être évoqué à ces dates. En effet, prenant mes fonction de Présidente de chambre à la Cour d’appel…