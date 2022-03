Juliette Daniel condamnée à 3 ans de prison, 10 000 € d’amende et à l’interdiction d’exercer un mandat public, elle va faire appel…

Juliette Daniel écope de 3 ans de prison, de 10 000 euros d’amende et d’une interdiction d’exercer un mandat public, a-t-on appris ce matin au tribunal de Saint-Laurent du Maroni. La cour d’appel a été plus loin que les réquisitions du procureur adjoint Jean-Claude Belot qui « avait requis 2 ans de prison, 10 000 euros d’amende, l’interdiction de toute fonction publique et la confiscation de tous les biens saisis » à l’audience du 27 janvier. Juliette Daniel, conseillère territoriale d’opposition et deuxième adjointe au maire de Maripasoula, était convoquée au tribunal de Saint-Laurent du Maroni jeudi 27 janvier pour une longue…