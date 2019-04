« Goon festi na Maïpasoula »

« L’agriculture en fête à Maripasoula » samedi 13 avril avec la première foire agricole organisée dans la commune du Maroni.

« Valoriser l’agriculture locale et les agriculteurs » est l’objectif de cette manifestation organisée par le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Matiti, la Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt, la mairie de Maripa-Soula, la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais et le Parc Amazonien de Guyane.

Au programme : marché des producteurs, vente de repas, fabrication de cassave, animation sur les plantes traditionnelles et médicinales, stands d’informations, exposition photos sur « les acteurs de l’agriculture et de l’agro-transformation », exposition de matériel agricole, jeux, débats, ainsi que la signature de la 2ème convention d’application de la charte entre la mairie de Maripa-Soula et le Parc Amazonien de Guyane.