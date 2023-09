Germain Balmokoun a fait appel depuis la prison de sa condamnation à 25 ans de réclusion

Germain Balmokoun, l’ex-adjoint aux sports de Léon Bertrand à Saint-Laurent du Maroni et ex-arbitre de football fédéral a fait appel de sa condamnation à 25 ans de réclusion criminelle, de son initiative, depuis le centre pénitentaire de Rémire-Montjoly, nous a confirmé ce matin à la Cour d’appel de Cayenne, l’un de ses deux avocats Me Jérémy Stanislas. L’appel devrait être jugé dans environ une année, étant donné les délais en vigueur. Peut-être ce second procès répondra-t-il à cette question : que s’est-il passé à partir du moment où l’épouse disparaît (entre le 2 et le 3 décembre 2016) et le…