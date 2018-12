Scènes de far-west à Cayenne : un policier blessé à la cuisse par un tir d’arme à feu, l’auteur présumé, originaire de Maripasoula, blessé par six impacts de balles, présumées tirées par la police

Un individu a « fait feu et blessé un policier», vendredi soir à Cayenne, le tireur présumé «a été touché par 6 impacts de balles, il a été interpellé et il est actuellement à l’hôpital de Cayenne » a indiqué samedi à la mi-journée le procureur de la République Éric Vaillant à Guyaweb. Le tireur présumé, âgé de 23 ans (il est né en 1995), originaire de Maripasoula «a été conduit à l’hôpital dans un état sérieux, avec un pronostic vital non engagé. Il a été placé en garde à vue à l’hôpital», a précisé le procureur. « Le policier a été touché à…