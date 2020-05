Dr Mirdad Kazanji : «Tout va se jouer sur l’aptitude des Guyanais à respecter les mesures barrières pendant cette période de déconfinement»

Le directeur de l'institut Pasteur et virologue appelle à la prudence

Suite de notre entretien avec le Dr Mirdad Kazanji, virologue et directeur de l’Institut Pasteur à Cayenne. Il s’exprime cette fois sur le nouveau coronavirus ainsi que sur le déconfinement, ses enjeux et ses risques. Guyaweb : On part tout de même quelque peu dans l’inconnu avec ce déconfinement en Guyane parce que, concrètement, la Guyane a été placée en confinement 12 jours après la confirmation des premiers cas sur ce territoire, le virus n’avait pas encore vraiment beaucoup circulé. Vous les scientifiques, avez-vous proposé un déconfinement light avec rassemblements limités à un petit nombre de personnes, l’interdiction reconduite des…