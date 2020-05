Covid-19 : Une femme de 49 ans meurt à Oiapoque, c’est le 4ème décès d’une personne de cette ville frontalière, un enfant de 12 ans décède à Macapá

Une femme de 49 ans est la quatrième personne d’Oiapoque atteinte du Covid-19 décédée depuis le début de la pandémie, selon le bilan quotidien du gouvernement de l’Amapa. Et un enfant de 12 ans, atteint par le coronavirus, et asthmatique, est mort à Macapa. La question de l’aide de la France et de la Guyane sur le plan humanitaire et même de l’apport de moyens médicaux doit sans doute se poser pour Oiapoque voire pour la totalité de cet Etat voisin. L’Europe peut-elle moralement lancer des fusées et des satellites depuis le continent sud-américain en observant le ciel de l’aventure…