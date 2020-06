Covid 19 : Un nouveau record inquiétant en Guyane de 278 positifs samedi, près de 2500 cas cumulés, un homme de 55 ans décède samedi, un autre de 85 ans mort dimanche et toujours des rassemblements et fêtes irresponsables

Le nombre de nouveaux cas continue à grimper en flèche en Guyane avec 278 cas confirmés samedi, un nouveau record rapporté à un nombre record de tests : 869. Avec à la clef ce constat chiffré inquiétant : 278 cas sur 869 tests réalisés, cela correspond à 32% de positifs. Près d’une personne testée sur trois. En Guyane, l’on déplore 887 personnes positives sur les quatre derniers jours de tests. C’est plus qu’en 3 mois et demi d’épidémie. Il y en avait eu 869 entre le 4 mars et le 10 juin. Cette triste journée de samedi aura aussi été…