Covid-19 : la nouvelle hausse du taux de positifs se confirme atteignant 9,53% et 218 nouveaux cas sur les six derniers jours de tests en Guyane

La nouvelle remontée du taux de positifs au Covid-19 en Guyane annoncée samedi par Guyaweb s’est confirmée au regard des résultats du week-end avec cette fois 51 nouveaux cas sur 498 tests effectués samedi et/ou simanche. Sur les six derniers jours de tests connus le taux de positifs inédits s’élève en moyenne à 9,53% après une certaine stabilisation sur les deux dernières semaines de novembre avec entre 7,1 et 7,7% de positifs en moyenne selon Santé publique France (SPF), antenne de l’ARS. C’est le plus fort taux sur 6 jours depuis plusieurs mois. Selon le comité scientifique de la CTG…