Covid-19 : hausse inquiétante des cas sur l’île de Cayenne, Saint-Georges approche les 100 positifs, 11 cas à Camopi dont plusieurs militaires et… des fêtes délétères

Les cas positifs d’infection au Covid-19 s’ajoutent chaque jour ou presque sur l’île de Cayenne : Cayenne et Matoury connaissent des cas répétés depuis plus de deux semaines, des cas ont été confirmés à Rémire ces derniers jours. Les cas positifs sont quotidiens sur Camopi depuis mercredi. A Saint-Georges, les personnes positives représentent désormais plus de 2,3% de la population de cette commune de 4220 âmes. 18 nouveaux cas ont été confirmés ce samedi en Guyane, c’est le second chiffre le plus élevé de la semaine. Sur les 13 derniers jours, les cas positifs en Guyane ont augmenté de 94%….