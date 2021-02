Coup de théâtre dans l’affaire de variants du Covid-19 trouvés chez quatre habitants de Guyane, le directeur d’Eurofins affirme n’avoir jamais dit qu’il s’agissait à coup sûr de l’un des trois variants préoccupants !

Deux jours après nos premières sollicitations sur cette affaire (relire cet article), le Dr Didier Musso, directeur du laboratoire Eurofins en Guyane a fini par nous rappeler, un brin agacé, pour nous répondre. Il conforte de fait nos interrogations de samedi soir dans ce dossier. Le communiqué préfecture/ARS s’est peut-être trop avancé, en déduit-on de ses propos. L’intéressé affirme n’ avoir pas participé à la rédaction de ce communiqué. Nouvelles révélations Guyaweb. «Vous m’inondez de mails et de messages (1) et je n’ai pas franchement que ça à faire (…) Je vais vous répondre clairement et après vous arrêtez de…