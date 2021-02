Variants du Covid-19 détectés en Guyane, des questions demeurent…

L’ARS et la préfecture ont annoncé samedi soir, la découverte par criblage de variants du Covid-19 suite à des prélèvements sur des patients atteints en Guyane dont une personne décédée la semaine dernière. Mais si, dans leur communiqué commun, ARS et préfecture affirment que ces variants seraient l’un ou l’autre des trois variants qui inquiètent (le variant britannique, le variant sud-africain et/ou le variant brésilien), les autorités n’ont pas répondu à nos sollicitations leur demandant d’étayer ces certitudes. Le directeur en Guyane d’Eurofins, laboratoire concerné par le criblage, contacté samedi soir sur son portable (messagerie vocale et SMS), n’avait pas…