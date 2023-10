Affaire Juliette Daniel reportée pour vérifier une suspicion de « faux » du parquet dans le circuit d’appel

L’un des deux avocats de Juliette Daniel, Me José Lobeau, a soulevé hier une suspicion de faux, dans l’organisation de l’appel incident du parquet à Saint-Laurent du Maroni. L’avocate générale, Caroline Tharot a demandé un peu de temps pour étudier cet élément soulevé. Le dossier a été reporté. Compte rendu d’audience. Elle n’aura pas eu son procès. Juliette Daniel est apparue la mine fatiguée, émaciée devant la Cour d’appel dans son chemisier à fleurs. Elle n’est plus adjointe au maire de Maripasoula et plus conseillère territoriale de la liste de Rodolphe Alexandre à la CTG. Elle a dit a la…