A Camopi-Trois Sauts, on attend le courrier « des mois et des mois »

Ras-le-bol et inquiétude ont gagné certains et certaines habitant.e.s de Camopi qui ne reçoivent plus ni courrier postal ni colis depuis des mois. Jémérie, père de famille de Camopi n’en revient pas : « depuis avril-mai on ne reçoit plus de courrier à Camopi. Moi j’attends ma nouvelle carte bancaire et comme je ne la reçois pas je ne peux pas retirer d’argent au distributeur ni payer avec ma carte dans les magasins » explique l’homme qui dit se coltiner « deux à trois heures » d’attente les jours d’affluence au guichet de la Banque Postale à Camopi pour retirer son argent. « C’est la…