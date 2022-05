300 places d’hébergement supplémentaires pour les demandeurs d’asile 

À l’issue d’une réunion ce mercredi soir en préfecture entre les services de l’Etat, la CTG et la mairie de Cayenne sur la gestion de l’accueil des demandeurs d’asile, 300 places d’hébergement supplémentaires ont été actées. Ces 300 places seront ouvertes à Saint-Laurent du Maroni et Saint-Georges de l’Oyapock pour soulager Cayenne qui supporte seule l’effort d’accueil. Mais ces 300 places ne seront pas ouvertes en urgence et font partie d’un appel à projets dont le processus peut prendre encore de longues semaines. « Cayenne ne peut plus tout supporter. La ville n’a pas les moyens, n’est pas calibrée pour accueillir…