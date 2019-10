Mines en Guyane : « Enquête en eaux troubles »

Cette enquête filmée (voir ci-dessous) a été menée par la Compagnie des Guides de Guyane qui s’est rendue sur le fleuve Kourou plus exactement sur la crique Couy, affluent direct de la crique Nelson où l’activité minière légale (AEX Nelson) comme illégale est en train de se développer. En amont et en aval du périmètre de la concession minière Nelson, la Compagnie des Guides a fait des prélèvements dans le but de les faire analyser par la société Hydreco. Les analyses d’Hydreco que Guyaweb s’est procurées montrent « une très forte turbidité des eaux ainsi que de fortes valeurs de matières…