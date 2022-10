Les tortues marines menacées par le changement climatique

En plus des menaces anthropiques qui pèsent sur elles, la reproduction des tortues marines est affectée par le changement climatique. Le sexe-ratio des tortues, déterminé par la température du nid, est modifié par le réchauffement climatique. Tout comme la localisation et la quantité de leurs ressources alimentaires. Le constat du dernier rapport du WWF (rapport planète vivante) est sans appel. Rendu public le 10 octobre, il fait état d’une chute de 69% en moyenne des populations d’animaux sauvages dans le monde, entre 1970 et 2018. Pire, l’Amérique latine est la région de la planète la plus concernée par ce déclin…