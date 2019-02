Les retombées économiques de Montagne d’Or en question

Alors que le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) publie une nouvelle étude tendant à montrer que les créations d’emplois liées au projet de mine industrielle seraient plus faibles que prévu, la Compagnie Montagne d’Or (CMO) dénonce une campagne de désinformation.

CMO « a largement surestimé les retombées économiques du projet: il devrait créer deux fois moins d’emplois que ce qu’elle annonce depuis plusieurs mois » selon le WWF, qui se base sur une étude commandée au cabinet DME.

Cette étude montre aussi « le faible ancrage local du projet. 83% de la demande totale (investissement et consommation induite) » seraient en effet « satisfaits par des importations » selon DME.

« Un gouffre d’argent public »

Le rapport du cabinet DME souligne en outre « le risque que ce projet fait peser sur les finances publiques. Si les dépenses fiscales de l’Etat pour Montagne d’Or sont certaines, les recettes potentielles du projet sont au contraire aléatoires ».

Pour le WWF, “cette étude ne fait que confirmer que le projet Montagne d’Or, en plus d’être un désastre écologique, est un mirage économique qui ne permettra pas le développement du territoire guyanais ».

Le WWF appelle le gouvernement à « renoncer rapidement » au projet Montagne d’Or et à « montrer son ambition pour la Guyane en faisant le pari de la valorisation des ressources locales et renouvelables du territoire, seule voie permettant d’enclencher une réelle dynamique de développement durable”.

« Erreurs grossières » et « contrevérités »

La Compagnie Montagne d’Or dénonce quant à elle « des affirmations factuellement incorrectes » et elle estime que « les amalgames et les conclusions » du rapport de DME commandé par le WWF « conduisent à nourrir une vision erronée du projet Montagne d’Or ».

Pour CMO, les « erreurs grossières » et les « contrevérités » du rapport de DME visent à « induire en erreur l’opinion publique sur le projet Montagne d’Or », d’autant que ce rapport ne tient « aucun compte des engagements pris par la Compagnie Montagne d’Or à l’issue du débat public qui s’est tenu en Guyane en 2018 ».

La Compagnie Montagne d’Or « s’interroge sur les buts poursuivis » par le WWF, alors que « toutes les énergies devraient être mobilisées pour combattre l’orpaillage illégal, premier fléau qui touche de plein fouet la Guyane tant sur l’environnement que sur la sécurité du territoire ».

CMO rappelle l’intérêt de son projet de mine industrielle, « porteur de développement économique et d’emploi et dont l’impact sur la biodiversité et le patrimoine ainsi que le rapport avec les populations sont l’objet de la plus grande attention ».