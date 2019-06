Le littoral en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Selon les prévisions de Météo-France, de fortes précipitations et de l’orage sont annoncés sur le littoral guyanais. Localisés au nord-Ouest et au Nord-Est, les cumuls importants débuteront cette nuit, du dimanche 2 juin (3h du matin) et devraient durer toute la journée de lundi 3 juin (18h).

« La zone intertropicale de convergence reste bien axée sur 05 degrés nord. Après une belle accalmie, elle se réactive fortement cette nuit. Cette zone d’activité va stagner pendant 2 jours, dimanche et lundi sur le littoral guyanais, risquant de donner des cumuls significatifs (…) pouvant atteindre les 100mm en 24 heures localement » a annonce Météo France par voie de presse.

Le littoral est placé en « vigilance jaune pour fortes pluies et orages ».