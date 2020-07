Le drame du pôle « déficience sévère » de l’Imed

En 2018-2019, parmi le public très fragile de l’Imed, les enfants qui souffrent de déficiences sévères ont connu des jours difficiles, déplacés de bâtiment en bâtiment à cause d’un projet immobilier qui n’avance pas. Second volet de notre enquête consacrée à l’Institut médico-éducatif départemental de Cayenne. Au Centre médico-éducatif (CME), pôle des déficiences intellectuelles sévères de l’Institut médico-éducatif départemental (Imed) de Cayenne, la situation n’est pas gaie non plus. Les 33 mineurs et jeunes majeurs qui y sont accueillis présentent un profil trisomique ou autistique et souvent des troubles moteurs, du langage et du développement associés. Ils souffrent aussi fréquemment…