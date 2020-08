Le bilan catastrophique des pontes de tortues Luth

La saison de ponte des tortues Luth qui s’est déroulée entre avril et juillet sur les plages de Cayenne et de Rémire-Montjoly est la plus mauvaise de ces dix dernières années. Le bilan 2020 dressé par l’association Kwata est dramatique avec « 160 pontes de tortues Luth » alors qu’en 2019 les pontes étaient à « 712 » alerte Benoit De Thoisy, directeur de Kwata, association d’étude et de protection de la nature fondée en 1994 et chargée du programme d’étude et de conservation des tortues marines – Luth, Olivâtres et Vertes – sur l’Est de la Guyane. « C’est…