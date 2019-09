Kaw-Roura et l’Amana, ces réserves naturelles qui boitent

« Les dysfonctionnements récurrents » dans la « gestion » des réserves naturelles de l’Amana et de Kaw-Roura font l’objet, un nouvelle fois, d’une expertise. Gérés par le Parc naturel régional de Guyane, ces deux périmètres ne répondent pas à leurs missions de protection du milieu et de concertation. La restitution par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) d’une expertise sur les réserves naturelles nationales de l’Amana et de Kaw-Roura est « imminente » a répondu à Guyaweb le ministère de la Transition écologique et solidaire. Le 4 janvier dernier, le CGEDD fut missionné par l’ex-ministre de la Transition écologique et…