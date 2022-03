Sur les fleuves, malgré les inondations le processus électoral s’amorce

En avril 2017, la paralysie du territoire par le mouvement social jusqu’à l’avant-veille du premier tour de la présidentielle avait empêché l’acheminement des bulletins de vote et des professions de foi des candidat·es jusqu’à Trois Sauts. Cette année, ce sont les fortes inondations subies sur le Lawa-Maroni et l’Oyapock qui pèsent néanmoins sensiblement sur la préparation du premier tour du scrutin qui se déroulera le samedi 9 avril en Guyane, comme aux Antilles et le 10 avril dans l’Hexagone. A Apatou comme à Grand-Santi, malgré un ciel bas qui se déverse continuellement les édiles assurent que la tenue du premier…