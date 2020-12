Second arrêt de la chronologie valant second report du tir de Soyouz : le service chargé de la neutralisation du lanceur ne recevait pas les données avant le décollage !

Nouveau contretemps enquiquinant pour le spatial européen et les forces armées des Emirats Arabes Unis qui espèrent la mise en orbite de leur satellite militaire d’observation Falcon Eye : un problème de transmission de données entre la fusée Soyouz et le service chargé de la neutralisation du lanceur a provoqué lundi soir une interruption du décompte final équivalant à un nouveau report du tir de Soyouz. Explications. Cette fois, il ne s’agit plus d’un rouge météo comme dimanche soir avec un risque de foudre, mais d’un problème de transmission de données qui aura obligé Arianespace à décider l’arrêt de la…