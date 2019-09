Les partis ont beaucoup à perdre lors des prochaines Municipales

Guyaweb a interrogé des partis politiques de Guyane à l’approche des élections municipales de 2020. L’optimisme et la mobilisation ne sont pas vraiment au rendez-vous à sept mois de l’échéance électorale. Mais où sont passés les prétendants ? A six mois des élections municipales, les futurs candidats se font rares alors que les maires en place ne cachent pas leur envie de rempiler. Pourtant, en Sciences politiques, on sait que les Municipales sont des élections de terrain, qu’il faut arpenter et pratiquer longtemps avant l’échéance. C’est un combat qui se joue dans les marchés, dans les associations et non pas…