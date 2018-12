« Georges Othily, un homme au service d’un territoire »

Ce colloque organisé par la Collectivité Territoriale de Guyane aura lieu vendredi 7 décembre à partir de 17h à l’Hôtel territorial, route de Montabo à Cayenne.

« Un an après sa disparition, la Collectivité Territoriale de Guyane rend hommage à Georges Othily lors d’un colloque auquel sa famille a été associée (…). A cette occasion, les intervenants reviendront sur son héritage politique et culturel, et évoqueront également l’homme derrière le personnage public ».

Le programme du colloque est le suivant :

17h30 : « De la Région au Sénat, l’homme politique au service d’un territoire ».

19h45 : « L’homme de culture et de spiritualité ».

22h : projection du documentaire « Georges Othily, un destin guyanais » de Marie Claude Thebia.

L’exposition « Georges Othily, construire un territoire : la Guyane » des Archives territoriales sera présentée dans la rue intérieure de l’Hôtel territorial où elle restera accessible durant deux semaines.