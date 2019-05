Européennes : des élections sans campagne locale

Des panneaux d’affichages quasiment vides, très peu de réunions publiques et une poignée de tracts distribués sur les ronds-points : la campagne pour les élections européennes aura été quasiment inexistante en Guyane. Ces élections mobilisent traditionnellement peu les électeurs sur le territoire, avec un taux d’abstention de 90 % lors du précédent scrutin. Et aucun candidat local n’a été élu depuis plus de 20 ans. Un Guyanais au Parlement européen ? Avec la candidature d’Alexis Tiouka sur la liste d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), on aurait presque pu y croire. Pour ce juriste de formation, représentant aux Nations Unies dans…