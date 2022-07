Enquête : L’arrivée de la fibre soulève des questions

Orange a obtenu une délégation de service public pour le déploiement d’ici à 2026 de la fibre très haut débit dans douze communes du littoral guyanais. Mais le contrat signé en mai 2021 par l’ancien président de l’Assemblée de Guyane, Rodolphe Alexandre, un mois avant sa tentative de réélection et qui mobilisera entre 121 M€ et 173 M€ de fonds publics, pose de nombreuses questions. Un opérateur télécom a saisi la justice. Enquête. Des réseaux internet instables aux portes de Cayenne. Des débits exaspérants de lenteur. Des familles qui préfèrent souscrire auprès d’opérateurs surinamais plus fiables. Mais des forfaits bien…