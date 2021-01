3,4 Mds € de taxes pour la centrale au fioul au Larivot 

La construction et le fonctionnement de la « centrale au fioul » au Larivot de EDF Pei nécessiteraient une compensation de 3,4 milliards d’euros de taxes prélevées auprès des producteurs et des consommateurs d’électricité dans les Outre-mer et dans l’Hexagone. Une centrale au fioul à 111 MW au Larivot ne serait pas seulement polluante, mais aussi fortement coûteuse. La compensation que devraient apporter les clients Edf et les producteurs d’électricité dans les Outre-mer et en France aux « coûts d’investissement et d’exploitation » et à d’éventuels « aléas » liés à la construction et au fonctionnement pendant 25 ans d’une…