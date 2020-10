A Iracoubo, la nouvelle maire Céline Régis pour la « réconciliation »

Les électeurs et électrices d’Iracoubo ont tranché : la liste menée par Céline Régis est arrivée en tête lors du scrutin du dimanche 25 octobre. Avec 520 voix, soit 52,47% des suffrages exprimés, elle devance la liste d’Enrico William qui a recueilli 471 voix, soit 47,53 %, d’après les chiffres transmis par la préfecture de la Guyane.



La participation a été particulièrement élevée avec 1014 personnes qui se sont rendues aux urnes sur 1211 inscrits, soit un taux de participation de 83,73 %, en hausse par rapport au premier tour.

Le conflit ouvert il y a six ans entre la maire de l’époque Cornélie Sellali et son premier adjoint Enrico William n’aura finalement bénéficié à aucun des deux adversaires. Cornélie Sellali est arrivée en troisième position lors des deux premiers tours de mars et d’octobre 2020. Elle n’a pas maintenu sa candidature, appelant à voter « massivement » pour Céline Régis et « faire barrage » à Enrico William. Ce dernier, bien qu’arrivé en tête lors des deux premiers tours de scrutin, n’a pas réussi à l’emporter hier. C’est donc la liste « Iracoubo pour une ambition partagée » menée par Céline Régis, conseillère territoriale et retraitée de la fonction publique territoriale, âgée de 57 ans, qui a gagné la mairie. L’appel de la maire sortante a dû être en partie suivi car la candidature de Céline Régis a reçu le soutien de près de 200 électeurs supplémentaires entre le premier et le second tour d’octobre 2020. La liste d’Enrico William, chef d’entreprise de 44 ans, n’a engrangé qu’une soixantaine de soutiens en plus, ce qui n’a pas été suffisant pour rester en tête.



Interviewée par Guyaweb quelques jours avant le scrutin, Céline Régis promettait que sa première action une fois élue serait d’envoyer « un message massif de réconciliation » aux habitants d’Iracoubo, dont elle regrette la division. Sa liste inchangée depuis le premier tour de mars 2020 est « une équipe soudée » assure-t-elle. « On fera tout pour » que les conflits survenus au sein du précédent conseil municipal ne se reproduisent pas.