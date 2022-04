Le Haut-Maroni en bande dessinée

Dans l’album Maroni, les gens du fleuve, onze auteurs de bande dessinée partagent leur expérience de quelques jours passés sur le haut-fleuve. Cet album kaléidoscopique, mêlant fiction et reportage, passant de l’humour au sérieux, offre plusieurs moments de grâce graphique et aborde les problématiques des habitant·es du haut-fleuve. Dans le cadre du Mapa Buku Festi, le festival du livre de Maripasoula, dix auteurs et une autrice de bande dessinée ont été invité·es à passer plusieurs jours sur le haut-fleuve Maroni, à Maripasoula et dans les villages amérindiens en amont. En 2019, un second séjour leur a permis d’affiner les récits…