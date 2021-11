Soupçons de corruption et favoritisme à Edf Guyane

Selon les révélations de Guyaweb, la Juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée de Fort-de-France mène actuellement une enquête sur des soupçons de favoritisme et de corruption dans le cadre de marchés passés par le centre Edf Sei en Guyane. La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisée de Fort-de-France mène actuellement une enquête s’intéressant à Edf Sei en Guyane et une instruction a été ouverte, nous a répondu jeudi le parquet de Fort-de-France, lequel n’a pas souhaité répondre plus en avant à nos questions au nom…