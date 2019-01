Permis d’exploration pétrolière au large de la Guyane : rejet des requêtes de Total, Esso et Hardman

Le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ce jeudi des requêtes de Total, Esso et Hardman qui contestaient des refus d’accorder des permis d’exploration pétrolière au large de la Guyane. Le tribunal administratif de Cayenne, dans trois décisions rendues jeudi, a rejeté les requêtes de trois sociétés, Total, Esso et Hardman, lesquelles contestaient les refus des ministres de la transition écologique et solidaire et de l’économie et des finances en date du 31 janvier 2018 de leur attribuer des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures, au large de la Guyane, a-t-on appris auprès de la juridiction administrative. Les sociétés Total et…