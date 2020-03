Les deux navires cargos transportant Ariane, Soyouz et Vega retraversaient l’Atlantique depuis Kourou vers l’Europe avec un caisson aimanté à leur coque rempli de cocaïne !

L’enquête sur le trafic de drogue entre la Guyane et l’Europe à partir du port spatial de Pariacabo à Kourou prend une tournure de plus en plus rocambolesque avec de nouvelles révélations suite aux audiences devant le juge des libertés et de la détention, ce vendredi soir, de cinq des mis en examen de cette affaire qui n’a pas fini de défrayer la chronique. La Martinique ayant une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) saisie de l’enquête, le procureur de Fort de France Renaud Gaudeul, que nous poursuivions de nos assiduités depuis plusieurs jours voire depuis plusieurs semaines sur ce dossier, a…

