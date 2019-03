Léon Bertrand reste en prison suite à un appel suspensif du parquet

Le tribunal d’application des peines avait décidé ce lundi d’aménager la peine de prison de Léon Bertrand via un placement sous surveillance électronique (PSE), autrement dit un bracelet au pied avec assignation à domicile et heures de sortie. Sans tarder, le parquet qui avait requis le maintien en détention au cours de l’audience devant le tribunal d’application des peines au centre pénitentiaire de Rémire vendredi, arguant que Léon Bertrand n’a pas réglé l’intégralité de son amende de 80 000 euros suite à sa condamnation définitive dans l’affaire des pots de vins et marchés truqués de la CCOG, a fait appel…