La mention «Mort pour le service de la nation» accordée aux trois militaires décédés en opération Harpie le 17 juillet 2019, l’enquête en recherche des responsabilités se poursuit

Le 17 juillet 2019, le sergent chef Edgar Roellinger, le caporal chef de 1ère classe Cédric Guyot, et le caporal chef Mickaël Vandeville, du 19e Régiment du Génie de Besançon, avaient trouvé la mort au cours d’une mission Harpie, après être entrés dans une galerie dans le cadre d’une opération de destructions successives et alternées, ce jour-là, de puits et galeries d’un site d’extraction d’or primaire illégal, dans le secteur Saint-Jean sur le Petit Abounami (ouest/sud-ouest guyanais), en bordure du parc amazonien de Guyane. Le monoxyde de carbone est la cause de la mort par intoxication des trois militaires, avait…