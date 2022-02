L’ancien Code minier jugé « inconstitutionnel »

C’est une décision d’importance qui offre désormais une nouvelle voie de recours pour celles et ceux – associations de défense de la santé, de l’environnement, riverains de permis miniers – qui souhaitent faire reconnaître que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » comme le prévoit la Charte de l’environnement. Dans une décision inédite rendue ce 18 février, le Conseil constitutionnel a rejoint l’association France nature environnement (FNE) en confirmant que certains articles de l’ancien Code minier sont inconstitutionnels dans la mesure où ils portent atteinte aux droits et libertés garantis par la…