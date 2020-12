La mère de trente ans mise en examen pour avoir tenté de passer de la cocaïne avec deux de ses enfants, assignée à résidence sous surveillance électronique

Après un peu plus de 4 jours (et cinq nuits) à la prison de Rémire, la mère suspectée d’avoir tenter d’embarquer, à l’aéroport Félix Eboué de Matoury, de la cocaïne avec deux enfants dans la boucle, a été remise en liberté lundi par un juge des libertés et de la détention qui a décidé son assignation à résidence sous surveillance électronique. Eclairage. 30 ans, 7 enfants, sans profession : c’est le profil de la jeune femme mise en examen pour détention et transport de stupéfiants qui passait devant le juge des libertés et de la détention ce lundi au Palais…