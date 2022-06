La dérive clientéliste de la nouvelle ministre Justine Benin

En pleine bataille des municipales, la secrétaire d’État à la mer a utilisé l’argent du MoDem pour arroser les associations de sa commune du Moule (Guadeloupe), où elle se présentait. Face aux documents présentés par Mediapart, la nouvelle ministre et son parti reconnaissent les faits. Et assument. Cette enquête de Pierre Januel sur le financement de la vie politique est parue mardi 31 mai sur le site de notre partenaire Mediapart. Le 1er juin 2017, dans son discours de présentation du projet de loi « Pour la confiance dans notre vie démocratique », François Bayrou l’assure : la réserve parlementaire, c’est fini. En cause, « les…