Violences en milieu scolaire : « l’école est le réceptacle de tout ce qui se passe autour »

Récemment, l’agression d’élèves au lycée Jean-Marie Michotte de Cayenne et d’un professeur au lycée Bertène Juminer de Saint-Laurent, ont conduit à des mobilisations d’élèves et d’enseignants. Ces événements, loin d’être rares en Guyane, se répètent d’années en années et s’inscriraient dans un terreau économique et social favorable à leur développement. Ces dernières semaines, plusieurs mobilisations faisant suite à des violences en milieu scolaire ont eu lieu sur le territoire. A Saint-Laurent [SLM, ndlr], début décembre, un « appel à la grève générale » sous l’impulsion du collectif « Debout SLM » a réuni plusieurs centaines de personnes dans la rue, après qu’un enseignant se…