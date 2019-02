“Bienvenue en France”, les étudiants étrangers n’en espéraient pas tant

En novembre dernier le premier ministre présentait sa stratégie baptisée “Bienvenue en France”. Objectif: “Accueillir plus d’étudiants étrangers”, en simplifiant notamment les procédures d’obtention de visas étudiants. Mais sur le terrain, les arrestations et les procédures d’expulsion à l’encontre des étudiants sans papiers continuent, auxquelles s’ajoute désormais l’envol de leurs frais d’inscription. Syndicats, associations et élus se mobilisent pour empêcher les expulsions et défendre le droit à l’éducation des étudiants étrangers en Guyane. “S’attaquer à tous les sujets et détails du quotidien qui compliquent la vie des étudiants étrangers” Le 19 novembre 2018, lors des rencontres universitaires de la francophonie,…